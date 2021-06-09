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2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103251474

103251474 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103251474

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi     Tavşanlı Meslek Yüksekokulu   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 103251474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   , Devlet , Otomotiv Teknolojisi  Bölümü , Tavşanlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Otomotiv Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 217,95008

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1327997

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251474   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Tavşanlı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,95008

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1327997

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,47864

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1201663

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

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