2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103290189

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 103290189 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmetler Bölümü , Şaphane Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 229,84663

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Başarı Sıralaması: 1170264

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290189

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Şaphane Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,84663

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1170264

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,6605

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1142660

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47