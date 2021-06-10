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2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103290189

103290189 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103290189

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi     Şaphane Meslek Yüksekokulu   Sosyal Hizmetler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü tercih kod numarası 103290189 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   , Devlet , Sosyal Hizmetler  Bölümü , Şaphane Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban Puanı: 229,84663

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1170264

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290189   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şaphane Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,84663

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1170264

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,6605

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1142660

Kontenjan 2019:  45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47

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