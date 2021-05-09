2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300390251
300390251 | Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 300390251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Psikoloji Bölümü , Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 296,03933
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 338,49980
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 308898
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300390251
ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen ve Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Lefke
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 296,03933
Tavan Puan: 338,49980
Başarı Sıralaması: 308898
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0
Yerleşen 2020 – 2021: 35
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,72065
Tavan Puan: 300,86915
Başarı Sıralaması: 391565
Kontenjan 2019: 27+0
Yerleşen 2019: 27
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 241,97923
Tavan Puan: 316,13459
Başarı Sıralaması : 515000
Kontenjan 2018 : 24+0
Yerleşen 2018 : 24
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.