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2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? Lise kayıtları ne zaman 2021?

Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler artık kayıt hakkı kazandıkları okulları biliyor.2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? Lise kayıtları ne zaman 2021? başlıkları ve soruları da gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? Lise kayıtları ne zaman 2021?

LGS yerleştirme sonuçları açıklanmasıyla, çğrenciler hangi okullara kayıt yaptırma hakkının olduğunu öğrendi. Kayıtların tarihlerini merak edenler ise 2021 LGS ile lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor ve bitiyor? Lise kayıtları ne zaman 2021? sorularına yanıt arıyor. Detaylar için haberin devamına göz atın...

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2021 LGS İLE LİSE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

MEB'in yayınladığı takvime göre;

 

  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
  • Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
  • Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilebilecek.

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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik yapılacak.

LGS’ye giren öğrenciler “Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara”, başarı kaydedemeyen öğrenciler ise “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar”  hakkından yararlanarak tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara “Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar” tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla okula yerleşemeyen öğrenciyi dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan tek şey adres yakınlığı olacak.

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