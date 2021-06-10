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2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102590172

102590172 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Manisa Celâl Bayar Üni. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102590172

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi     Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 102590172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   , Devlet , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü , Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102590172   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  1+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-0

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