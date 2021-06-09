2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102550846

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 102550846 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Akhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 189,36695

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1704996

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102550846

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Akhisar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 189,36695

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1704996

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,18839

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1671290

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31