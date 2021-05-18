2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102530109
102530109 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 102530109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 272,30932
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 305,10502
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 358757
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102530109
ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Manisa
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 272,30932
Tavan Puan: 305,10502
Başarı Sıralaması: 358757
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 293,71793
Tavan Puan: 355,98954
Başarı Sıralaması: 303212
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 290,6119
Tavan Puan: 328,15286
Başarı Sıralaması : 269000
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 103
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,57826
Tavan Puan: 356,15023
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 391771
Kontenjan 2017 : 110+3
Yerleşen 2017 : 113
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.