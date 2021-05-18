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2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102530109

102530109 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Manisa ilimizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 102530109

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Manisa  ilinde bulunan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü tercih kod numarası 102530109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Manisa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban Puanı: 272,30932

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Tavan Puan: 305,10502

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Başarı Sıralaması: 358757

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102530109   

ÜNİVERSİTE: Manisa Celâl Bayar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Manisa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 272,30932

Tavan Puan: 305,10502

Başarı Sıralaması: 358757

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,71793

Tavan Puan: 355,98954

Başarı Sıralaması:  303212

Kontenjan 2019:  90+3

Yerleşen 2019: 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 290,6119

Tavan Puan: 328,15286

Başarı Sıralaması :  269000

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 103

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,57826

Tavan Puan: 356,15023

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  391771

Kontenjan 2017 :  110+3

Yerleşen 2017 : 113

taban-puan.jpg

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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