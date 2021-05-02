2021 Marmara Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210905
107210905 | Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 107210905 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 352,31207
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 425,13713
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 155687
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210905
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 352,31207
Tavan Puan: 425,13713
Başarı Sıralaması: 155687
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+1
Yerleşen 2020 – 2021: 15
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,93161
Tavan Puan: 384,61302
Başarı Sıralaması: 167608
Kontenjan 2019: 13+1
Yerleşen 2019: 14
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 301,38651
Tavan Puan: 342,46146
Başarı Sıralaması : 155000
Kontenjan 2018 : 13+1
Yerleşen 2018 : 14
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,52447
Tavan Puan: 362,11949
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 132224
Kontenjan 2017 : 13+1
Yerleşen 2017 : 14
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.