2021 Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210465

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107210465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 280+7 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 287 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 404,32164

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 482,45244

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 10363

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210465

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 404,32164

Tavan Puan: 482,45244

Başarı Sıralaması: 10363

Kontenjan 2020 – 2021 : 280+7

Yerleşen 2020 – 2021: 287

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,13216

Tavan Puan: 498,03358

Başarı Sıralaması: 12013

Kontenjan 2019: 280+7

Yerleşen 2019: 287

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 397,93806

Tavan Puan: 503,65739

Başarı Sıralaması : 10000

Kontenjan 2018 : 300+8

Yerleşen 2018 : 308

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,05761

Tavan Puan: 483,06207

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 14101

Kontenjan 2017 : 300+8

Yerleşen 2017 : 308

Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.