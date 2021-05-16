2021 Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210465
107210465 | Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107210465 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 280+7 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 287 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 404,32164
Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 482,45244
Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 10363
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210465
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 404,32164
Tavan Puan: 482,45244
Başarı Sıralaması: 10363
Kontenjan 2020 – 2021 : 280+7
Yerleşen 2020 – 2021: 287
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,13216
Tavan Puan: 498,03358
Başarı Sıralaması: 12013
Kontenjan 2019: 280+7
Yerleşen 2019: 287
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 397,93806
Tavan Puan: 503,65739
Başarı Sıralaması : 10000
Kontenjan 2018 : 300+8
Yerleşen 2018 : 308
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 421,05761
Tavan Puan: 483,06207
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 14101
Kontenjan 2017 : 300+8
Yerleşen 2017 : 308
Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.