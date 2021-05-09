2021 Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210835

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107210835 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 309,34811

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 348,66427

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 254686

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210835

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,34811

Tavan Puan: 348,66427

Başarı Sıralaması: 254686

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,26629

Tavan Puan: 332,17230

Başarı Sıralaması: 242139

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,171

Tavan Puan: 369,71123

Başarı Sıralaması : 236000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,05914

Tavan Puan: 384,21166

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 146775

Kontenjan 2017 : 80+2

Yerleşen 2017 : 82

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.