2021 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1105900382021 Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1023900672021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2031110872021 Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2012111262021 Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2019905022021 İstanbul Aydın Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2024109082021 Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 1067101632021 İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2024117572021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puan| 2014105412021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200190052
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210835

2021 Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210835

107210835 | Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107210835

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107210835 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi , Devlet , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 309,34811

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 348,66427

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 254686

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210835   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,34811

Tavan Puan: 348,66427

Başarı Sıralaması: 254686

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,26629

Tavan Puan: 332,17230

Başarı Sıralaması:  242139

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,171

Tavan Puan: 369,71123

Başarı Sıralaması :  236000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,05914

Tavan Puan: 384,21166

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  146775

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT