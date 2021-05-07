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2021 Mef Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210049

207210049 | Mef Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mef Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Mef Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207210049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Mef Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mef Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 207210049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mef Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mef Üniversitesi , Vakıf , İşletme Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Mef Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 434,73548

Mef Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 466,12061

Mef Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 10553

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207210049   

ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 434,73548

Tavan Puan: 466,12061

Başarı Sıralaması: 10553

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,05123

Tavan Puan: 401,23808

Başarı Sıralaması:  24876

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 370,81477

Tavan Puan: 378,12274

Başarı Sıralaması :  43800

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,84511

Tavan Puan: 398,76299

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  37558

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

taban-puan.jpg

Mef Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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