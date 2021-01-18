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2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı başvuru tarihi 2021

ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini yayımlamasının ardından 2021 MSÜ sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. Peki 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı başvuru tarihi 2021 ne zaman? Geç başvuru hangi tarihte? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı başvuru tarihi 2021

ÖSYM Başkanlığı son dakika olarak 2021 ÖSYM sınav takvimini resmi adresi üzerinden yayımladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (MSÜ) yapılacağı tarih de böylelikle belli olmuş oldu. İşte 2021 MSÜ sınavı hakkın tüm bilgiler...

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 2021 yılında 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular 27 Ocak- 23 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 29 Nisan'da erişime açılacak.

ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini yayımlamasının ardından 2021 MSÜ sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. Peki 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı başvuru tarihi 2021 ne zaman? Geç başvuru hangi tarihte? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini yayımlamasının ardından 2021 MSÜ sınavının yapılacağı tarih de belli oldu. Peki 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınavı başvuru tarihi 2021 ne zaman? Geç başvuru hangi tarihte? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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