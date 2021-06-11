2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107670791
107670791 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 107670791 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi , Devlet , Yerel Yönetimler Bölümü , Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 202,21557
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Tavan Puan: ---
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Başarı Sıralaması: 1547580
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107670791
ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FAKÜLTE: Muğla Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Muğla
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 202,21557
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1547580
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 203,02205
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1527791
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41