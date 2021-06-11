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2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107670791

107670791 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107670791

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yerel Yönetimler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi     Muğla Meslek Yüksekokulu   Yerel Yönetimler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü tercih kod numarası 107670791 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   , Devlet , Yerel Yönetimler  Bölümü , Muğla Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Taban Puanı: 202,21557

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Tavan Puan: ---

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Yerel Yönetimler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1547580

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107670791   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  

FAKÜLTE: Muğla Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 202,21557

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1547580

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,02205

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1527791

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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