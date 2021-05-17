2021 Muş Alparslan Üni. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107810114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107810114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muş Alparslan Üniversitesi , Devlet , Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 338,22906

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 369,40626

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 88503

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107810114

ÜNİVERSİTE: Muş Alparslan Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Muş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,22906

Tavan Puan: 369,40626

Başarı Sıralaması: 88503

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,81392

Tavan Puan: 379,18219

Başarı Sıralaması: 123475

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,13317

Tavan Puan: 369,95902

Başarı Sıralaması : 158000

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,19373

Tavan Puan: 460,26673

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 142267

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.