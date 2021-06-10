2021 Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204590500

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 204590500 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü , Nişantaşı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 250,82551

Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Tavan Puan: ---

Nişantaşı Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Başarı Sıralaması: 918362

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204590500

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Nişantaşı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 250,82551

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 918362

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---