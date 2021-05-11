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2021 Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204590561

204590561 | Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204590561

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Nişantaşı Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204590561 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Nişantaşı Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 206,7096

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 206,70960

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 978505

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204590561   

ÜNİVERSİTE: Nişantaşı Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 206,7096

Tavan Puan: 206,70960

Başarı Sıralaması: 978505

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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