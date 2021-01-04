2021 öğretmen maaşı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük öğretmen maaşları 2021

2021 yılı asgari ücret belirlendi, 2020 yılının enflasyon oranları açıklandı, sıra 2021 yılı için memur ve öğretmen maaşlarının zamlarına geldi. Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2021 emekli öğretmen maaşı ne kadar?

2021 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında milyonlarca vatandaşın beklediği yeni senenin zam oranlarını açıkladı. Bu kapsamda enflasyonda yüzde 1.25 artış görülürken yıl genelinde ise bu oran 14.60 olarak belirtildi. Buna göre; öğretmenlerin aldığı maaşlarda yüzde 7.36 oranında artış sağlanacak.

İşte 2021 yılı öğretmen maaşları;

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HANGİ AYIN MAAŞINA YANSIYACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşlar ve enflasyon farkı 15 Ocak tarihi itibari ile yansıtılacak. Yeni emekli ve memur zammı 2021 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında ödenecek. İkinci zamlar da Temmuz ayından sonra bildirilecek. Memur ve memur emeklilerine yılda 2 defa 6 aylık dilimlerde zam yapılmaktadır.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı olarak alacaklar.

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