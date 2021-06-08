2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108251371

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 108251371 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü , Vezirköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 208,69625

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü Başarı Sıralaması: 1455108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108251371

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Vezirköprü Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 208,69625

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1455108

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,23836

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1433664

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31