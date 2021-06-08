2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108251229

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 108251229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Medya ve İletişim Bölümü , Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 196,29458

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 1630391

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108251229

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Samsun Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 196,29458

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1630391

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 183,13481

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1743533

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52