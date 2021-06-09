2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108271003

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü tercih kod numarası 108271003 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü , Vezirköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Taban Puanı: 209,00272

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1450777

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108271003

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Vezirköprü Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 209,00272

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1450777

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,98435

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1661090

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31