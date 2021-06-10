2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108290281

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü tercih kod numarası 108290281 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü , Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Silah Sanayi Teknikerliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Taban Puanı: 255,21795

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü Başarı Sıralaması: 868710

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108290281

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,21795

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 868710

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---