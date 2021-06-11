2021 Fırat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1039501782021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1060501782021 Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1002501042021 Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074702182021 Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007513812021 Atatürk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014503652021 Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1097700512021 Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089503662021 Ordu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1083501332021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107950148
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2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108250301

108250301 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108250301

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi     Samsun Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 108250301 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 232,94381

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1131129

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108250301   

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi  

FAKÜLTE: Samsun Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,94381

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1131129

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,07553

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1109985

Kontenjan 2019:  45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47

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