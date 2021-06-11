2021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108250301

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 108250301 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 232,94381

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1131129

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108250301

ÜNİVERSİTE: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Samsun Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,94381

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1131129

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,07553

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1109985

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47