2021 Ordu Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108350618

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 108350618 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Ünye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 203,2045

Ordu Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Ordu Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1533392

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350618

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Ünye Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,2045

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1533392

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,0286

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1481845

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62