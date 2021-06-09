2021 Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108350487

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ordu ilinde bulunan Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 108350487 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ordu Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ordu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 187,95916

Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---

Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 1714739

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108350487

ÜNİVERSİTE: Ordu Üniversitesi

FAKÜLTE: Ulubey Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ordu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 187,95916

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1714739

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 174,34407

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1755977

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21