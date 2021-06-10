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2021 Osmaniye Korkut Ata Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108570508

108570508 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Osmaniye ilimizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Osmaniye Korkut Ata Üni. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108570508

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye  ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi     Kadirli Meslek Yüksekokulu   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü tercih kod numarası 108570508 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   , Devlet , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü , Kadirli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban Puanı: 227,82414

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1196331

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570508   

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kadirli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,82414

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1196331

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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