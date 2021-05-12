2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108510195

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 108510195 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , Devlet , Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü , Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Organik Tarım İşletmeciliği Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: 299,92422

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108510195

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 299,92422

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: 16

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 262,54510

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 279,41353

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,4291

Tavan Puan: 274,72120

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 874017

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.