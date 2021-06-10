2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108570499

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Osmaniye ilinde bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Düziçi Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 108570499 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Düziçi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Osmaniye ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 214,08283

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1380517

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108570499

ÜNİVERSİTE: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

FAKÜLTE: Düziçi Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Osmaniye

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 214,08283

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1380517

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197,46368

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1612080

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41