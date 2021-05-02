2021 Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204810855
204810855 | Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204810855 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 332,84386
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 342,06938
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 186202
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204810855
ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 332,84386
Tavan Puan: 342,06938
Başarı Sıralaması: 186202
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,01942
Tavan Puan: 299,44944
Başarı Sıralaması: 229336
Kontenjan 2019: 11+0
Yerleşen 2019: 11
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 288,08192
Tavan Puan: 309,04847
Başarı Sıralaması : 180000
Kontenjan 2018 : 11+0
Yerleşen 2018 : 11
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,72544
Tavan Puan: 329,19206
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 128148
Kontenjan 2017 : 11+0
Yerleşen 2017 : 11
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.