2021 Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204811068

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204811068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Özyeğin Üniversitesi , Vakıf , Pilotaj (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Fakülte) Bölümü kontenjanı 31+0 kişidir. 2020 yılında Pilotaj (Fakülte) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 332,92194

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 462,68586

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 186062

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204811068

ÜNİVERSİTE: Özyeğin Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,92194

Tavan Puan: 462,68586

Başarı Sıralaması: 186062

Kontenjan 2020 – 2021 : 31+0

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,16708

Tavan Puan: 441,14161

Başarı Sıralaması: 197334

Kontenjan 2019: 49+0

Yerleşen 2019: 49

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 269,80511

Tavan Puan: 443,97385

Başarı Sıralaması : 224000

Kontenjan 2018 : 49+0

Yerleşen 2018 : 49

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,38456

Tavan Puan: 402,51220

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 168541

Kontenjan 2017 : 36+0

Yerleşen 2017 : 36

Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.