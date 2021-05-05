2021 Pamukkale Üni. Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108610652
108610652 | Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 108610652 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1 kişidir. 2020 yılında Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 298,18164
Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108610652
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 298,18164
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+1
Yerleşen 2020 – 2021: 2
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 282,22884
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 14+1
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 252,59612
Tavan Puan: 285,39067
Başarı Sıralaması : 281000
Kontenjan 2018 : 14+1
Yerleşen 2018 : 15
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,98424
Tavan Puan: 298,92494
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 211291
Kontenjan 2017 : 14+1
Yerleşen 2017 : 15
Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.