2021 Pamukkale Üni. Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 108610652

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 108610652 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1 kişidir. 2020 yılında Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 298,18164

Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610652

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 298,18164

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+1

Yerleşen 2020 – 2021: 2

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 282,22884

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 14+1

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,59612

Tavan Puan: 285,39067

Başarı Sıralaması : 281000

Kontenjan 2018 : 14+1

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,98424

Tavan Puan: 298,92494

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 211291

Kontenjan 2017 : 14+1

Yerleşen 2017 : 15

Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.