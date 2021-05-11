2021 Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108610555

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 108610555 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Organik Tarım İşletmeciliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 217,14111

Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: 290,95239

Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 906464

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610555

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,14111

Tavan Puan: 290,95239

Başarı Sıralaması: 906464

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 310,65961

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 253,80783

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 22

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,37719

Tavan Puan: 349,81372

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 939855

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.