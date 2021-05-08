2021 Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204910245

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü tercih kod numarası 204910245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi , Vakıf , Ekonomi ve Finans Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi ve Finans Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Taban Puanı: 319,55431

Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Tavan Puan: 337,84139

Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başarı Sıralaması: 218655

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204910245

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,55431

Tavan Puan: 337,84139

Başarı Sıralaması: 218655

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,04053

Tavan Puan: 323,47010

Başarı Sıralaması: 189129

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 297,88169

Tavan Puan: 334,23442

Başarı Sıralaması : 194000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,56684

Tavan Puan: 340,51015

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 132860

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.