2021 Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204910545

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204910545 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Piri Reis Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümüne 43 kişi yerleşmiştir.

Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 256,42799

Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 372,04909

Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 535183

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204910545

ÜNİVERSİTE: Piri Reis Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 256,42799

Tavan Puan: 372,04909

Başarı Sıralaması: 535183

Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0

Yerleşen 2020 – 2021: 43

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,64224

Tavan Puan: 256,48654

Başarı Sıralaması: 784399

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 256,87216

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 32+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 267,56870

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 25+0

Yerleşen 2017 : 20

Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Piri Reis Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.