2021 Polislik sözlü mülakat soruları| Sözlü mülakatta ne sorulur? 27 dönem POMEM mülakatlarında sorulan sorular

27. Dönem POMEM sözlü mülakatları için adayların gözü kulağı Polis Akademisinden gelecek yeni açıklamalarda. Adaylar POMEM sözlü mülakatlarını beklerken bir yandan da Sözlü mülakatta ne sorulur? sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM mülakatlarında sorulan sorular...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Polis olabilmek için 2021 yılı POMEM ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakattan geçmek gerekiyor. Başarılı olanlar Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamladıktan sonra atanır ve mesleklerine başlar. Ön sağlık kontrolleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sırada sözlü mülakat var.

Mülakat tarihleri açıklandı. Sözlü mülakat sınavına katılacak adayların sınav merkezleri belirlendi. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden yayımlandı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile giriş belgelerini sorgulayabilecekler.

Mülakatta adayın başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekiyor.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKATTA NE SORULUR?

Sözlü mülakatta aklınıza gelebilecek her şey sorulabilir. En son hangi kitabı okudunuz? diye de soru gelebilir, Osmanlı neden çöktü ? diye de bir tarih sorusu gelebilir. Ve ya sizden en sevdiğiniz dersi söylemeniz de istenebilir.

POLİSLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SORULARI 2021

Geçmiş yıllarda sorular sorular şöyle;

*Kendinden bahseder misin?

*Neden polis olmak istiyorsun?

*FETÖ hakkında bilgin var mı?

*Uluslararası sivil toplum kuruluşları nelerdir?

*İnsan hakları kavramından bahsediniz? Bir teröristin insan haklarından bahsedilebilir mi?

*Demokrasi nedir?

*Türkiye’deki trafik kaza oranının fazla olmasının sebepleri nelerdir?

*Beden dili nedir?

*Disiplin nedir?

*“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü açıklayınız.

*En son hangi kitabı okudunuz?

*Türkiye’de turizmin ülke ekonomisindeki yeri nedir?

*Hiyerarşi nedir?

*Enflasyon nedir?

*TBMM Neden Ankara’da Açıldı?

Semt ne demektir?

Mahalle ne demektir?

Özel yaşamın gizliliği ne anlama gelmektedir?

Bilirkişi nedir?

Kabotaj kanunu nedir?

Vergi ödevi nedir?

Plan nedir?

Fatih Sultan Mehmet’in yurt dışından özel olarak getirttiği ressamın adı nedir?

Kalibre nedir?

Öz yönetim nedir?

Federal Devlet nedir?

Teori nedir?

Jeopolitik kavram nedir?

Mudanya Ateşkes Antlaşmasının tarihi ve önemini açıklayınız.

ÖSO nedir?

Fırat Kalkanı Operasyonu amacı nedir?

Zeytin Dalı Operasyonu amacı nedir?

Kızılay nedir?

Egemenlik nedir?

Ülke nedir?

Bilim adamlarında bulunması gereken özellikler nelerdir?

Kudüs’ü kim fethetmiştir?

*Tüzük nedir?

*Kayyum nedir, ne görev yapar?

*E-devlet nedir?

*Yasa nedir?

*Hukuki olay nedir?

*Dilekçe hakkı nedir?

*Suç korkusu nedir?

*Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayınız.

*Devletçilik ilkesini açıklayınız.

*Milliyetçilik ilkesini açıklayınız.

*Halkçılık ilkesini açıklayınız.

*Eğitim nedir?

*Polis öfkesine nasıl hakim olmalıdır ?

*Emniyet genel müdürü kimdir ?

*Polislik mesleğine uygun olduğunuzu düşünüyor musunuz ?

* Temel insan hakları nelerdir ?

*Kuvvetler ayrılığı ne demektir ?

*Otorite nedir?

*Suç nedir ?

*Siber saldırı nedir ?

*Suriye’de ki iç karışıklık için ne düşünüyorsun ?

*Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz ?

*Vatan sevgisi nedir?

*AB üyeliği hakkında ne düşünüyorsunuz ?

*Para gerekli midir ? Parasız insan gereksiz midir ?

*Ahlaksız bir görev verilse ne yaparsınız ?

* En sevdiğiniz branş ?

*Dede Korkut kimdir kısaca bilgi verin ?

*SSCB ne zaman yıkılmıştır ?

*Tarafsızlık nedir ?

*Medyanın terör / terörizme desteği olabilir mi ?

Mossad Nedir ?

*PYD nedir ?

* Selahattin Eyyubi kimdir?

Sizler de POMEM mülakatlarına girdiyseniz size sorulan soruları yorum kısmına yazarak diğer adaylara bilgi verebilirsiniz.