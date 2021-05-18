2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108710209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 108710209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Devlet , İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 180+5 kişidir. 2020 yılında İlahiyat Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 315,3667

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Tavan Puan: 468,56369

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 154704

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108710209

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 315,3667

Tavan Puan: 468,56369

Başarı Sıralaması: 154704

Kontenjan 2020 – 2021 : 180+5

Yerleşen 2020 – 2021: 185

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,25096

Tavan Puan: 470,33457

Başarı Sıralaması: 141573

Kontenjan 2019: 190+5

Yerleşen 2019: 195

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 327,58295

Tavan Puan: 443,55511

Başarı Sıralaması : 112000

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,62058

Tavan Puan: 485,81837

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 81297

Kontenjan 2017 : 200+5

Yerleşen 2017 : 205

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.