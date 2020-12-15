2021 resmi tatil günleri nedir ve ne zaman? İşte 2021 yılının tatilleri

2021 resmi tatil günleri nedir? İşte 2021 yılının tatilleri... Yenil yıl öncesinde en çok merak edilen konuların arasında yer alan resmi tatil günlerini haberimizde verdik. Tüm vatandaşlar için oldukça önem arz eden resmi tatillerin kaç gün olacağı merak konusu. 2020 yılının aksine sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yılın geçmesi umuduyla işte 2021'in tüm resmi tatil günleri...

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı

1935 yılından bu yana resmi tatil olarak geçirilen 1 Ocak Yılbaşı günü, 2021'in ilk resmi tatilidir. 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2021'de ikinci resmi tatil ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olacak. Cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

Emek ve Dayanışma Günü

2021'de yine tatil olarak geçecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Cumartesi gününe denk geliyor. Emek ve Dayanışma Günü, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi.

Ramazan Bayramı

Yılın en çok merak edilen tatil günleri ise hiç kuşkusuz Ramazan Bayramı olacak. 2021'de 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen Ramazan Bayramı Arifesi ile birlikte 13, 14 ve 15 Mayıs günleri resmi tatil olarak kararlaştırıldı. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Kurban Bayramı

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.