2021 Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108830406

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108830406 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 276,15541

Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 392,20180

Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 53642

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108830406

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 276,15541

Tavan Puan: 392,20180

Başarı Sıralaması: 53642

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,78009

Tavan Puan: 369,98901

Başarı Sıralaması: 54028

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 262,24794

Tavan Puan: 331,27135

Başarı Sıralaması : 49300

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,30802

Tavan Puan: 434,64988

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 46633

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.