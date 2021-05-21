2021 Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810562
108810562 | Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108810562 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 408,82688
Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 425,60705
Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 13384
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108810562
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 408,82688
Tavan Puan: 425,60705
Başarı Sıralaması: 13384
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,7452
Tavan Puan: 428,36241
Başarı Sıralaması: 14878
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 386,97591
Tavan Puan: 452,94124
Başarı Sıralaması : 14500
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 397,83569
Tavan Puan: 478,28749
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 12427
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.