2021 Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810562

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108810562 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 408,82688

Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 425,60705

Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 13384

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810562

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 408,82688

Tavan Puan: 425,60705

Başarı Sıralaması: 13384

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,7452

Tavan Puan: 428,36241

Başarı Sıralaması: 14878

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 386,97591

Tavan Puan: 452,94124

Başarı Sıralaması : 14500

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,83569

Tavan Puan: 478,28749

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 12427

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.