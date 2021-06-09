2021 Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108890177

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 108890177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , Optisyenlik Bölümü , Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 272,97753

Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 688940

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108890177

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 272,97753

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 688940

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,32284

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 648438

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52