2021 Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108952847

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 108952847 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Taşkent Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 212,15217

Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1406926

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108952847

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Taşkent Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 212,15217

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1406926

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,25746

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1360863

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41