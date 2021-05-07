2021 Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910401
108910401 | Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108910401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 260+7 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 267 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 427,75328
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 484,77369
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13270
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108910401
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 427,75328
Tavan Puan: 484,77369
Başarı Sıralaması: 13270
Kontenjan 2020 – 2021 : 260+7
Yerleşen 2020 – 2021: 267
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 406,5251
Tavan Puan: 464,75963
Başarı Sıralaması: 20368
Kontenjan 2019: 260+7
Yerleşen 2019: 267
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 392,04842
Tavan Puan: 445,37605
Başarı Sıralaması : 23600
Kontenjan 2018 : 260+7
Yerleşen 2018 : 267
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 425,11068
Tavan Puan: 478,85928
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 18270
Kontenjan 2017 : 300+8
Yerleşen 2017 : 308
Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.