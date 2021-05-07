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2021 Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910401

108910401 | Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108910401

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 108910401 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 260+7 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 267 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 427,75328

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 484,77369

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 13270

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108910401   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 427,75328

Tavan Puan: 484,77369

Başarı Sıralaması: 13270

Kontenjan 2020 – 2021 : 260+7

Yerleşen 2020 – 2021: 267

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,5251

Tavan Puan: 464,75963

Başarı Sıralaması:  20368

Kontenjan 2019:  260+7

Yerleşen 2019: 267

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 392,04842

Tavan Puan: 445,37605

Başarı Sıralaması :  23600

Kontenjan 2018 :  260+7

Yerleşen 2018 : 267

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 425,11068

Tavan Puan: 478,85928

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  18270

Kontenjan 2017 :  300+8

Yerleşen 2017 : 308

taban-puan.jpg

Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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