2021 Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108953166
108953166 | Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 108953166 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Bozkır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 62 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---
Selçuk Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108953166
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Bozkır Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 195,54887
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1639659
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72