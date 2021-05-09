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2021 Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108911656

108911656 | Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 108911656

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 108911656 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 285,08521

Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 390,31972

Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 360577

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911656   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,08521

Tavan Puan: 390,31972

Başarı Sıralaması: 360577

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: 93

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,48774

Tavan Puan: 327,55798

Başarı Sıralaması:  356864

Kontenjan 2019:  100+3

Yerleşen 2019: 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,14483

Tavan Puan: 343,15014

Başarı Sıralaması :  370000

Kontenjan 2018 :  120+3

Yerleşen 2018 : 123

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,9086

Tavan Puan: 393,61442

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  179306

Kontenjan 2017 :  130+4

Yerleşen 2017 : 134

taban-puan.jpg

Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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