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2021 Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911629

108911629 | Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911629

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 108911629 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü , Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 281,44225

Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 341,90841

Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 379466

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911629   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 281,44225

Tavan Puan: 341,90841

Başarı Sıralaması: 379466

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,81001

Tavan Puan: 301,82373

Başarı Sıralaması:  302019

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 277,44328

Tavan Puan: 297,30543

Başarı Sıralaması :  280000

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,65468

Tavan Puan: 403,98489

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  230406

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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