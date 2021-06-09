2021 Sinop Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109190039

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 109190039 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Boyabat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 190,5864

Sinop Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Sinop Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1694908

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109190039

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Boyabat Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 190,5864

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1694908

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 170,65448

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1759824

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31