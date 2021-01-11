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2021 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2021

Yeni yıla girmemizle binlerce öğretmen adayının beklediği atamalar hakkında MEB'den gelen son dakika açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Peki; 2021 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2021...

2021 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2021

Her yıl belirli dönemlerde yapılan öğretmen atamaları ile ilgili 2021 yılında yeni bir süreç başlıyor. Geçtiğimiz yıl 6 Ocak'ta başlayan ön başvuruların ardından gözler 2021 yılının Ocak ayına çevrildi. Peki; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı mı ? 2021 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? İşte Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2021 hakkında son durum...

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN? 

2021 Öğretmen atama başvuruları hakkında MEB'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir müjdeli haber vermesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı da hemen sonrasında sürece ilişkin detayları paylaşacak. 

2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

 2020 Temmuz ile 2020 Aralık arasında 4369 lira maaş alan öğretmenler 2021 Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında ise öğretmenler 4 bin 734 lira almaya başlayacak.

2021 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi 2021

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmenlerin ek ders ücretleri ise aşağıdaki gibidir;
 
Kadrolu/Ücretli Öğretmen ek ders başına 20,20 TL ,Sözleşmeli Öğretmen ise ek ders başına 17,34 TL

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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