2021 STS sınavı ne zaman? 2021 STS Tıp Doktorluğu Sınavı ne zaman?
2021 STS 1.dönem sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2021 STS Tıp Doktorluğu Sınavı 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Peki 2021 STS sınavı başvuruları ne zaman? 2021 STS sınavı geç başvuru hangi tarihte? 2021 STS sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle geç açıklanan 2021 ÖSYM sınav takvimiyle birlikte 2021 STS 1.dönem sınavlarına katılacak adayların bekleyişleri sona erdi. Takvimde sınav tarihinin yanı sıra, başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihi de yer alıyor. İşte detaylar...
2021 STS TIP DOKTORLUĞU SINAVI NE ZAMAN?
STS 1. dönem sınavı 21 Mart günü yapılacak
SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
STS 1. dönem sınavına başvurular 2-10 Şubat tarihleri arasında alınacak. Başvurular ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından TC kimlik no ile giriş yaparak yapılacak.
GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Tıp Doktorluğu alanında Yurtdışı Yükseköğrenim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı STS sınavı geç başvuru günü 18 Şubat 2021 tarihidir.
SINAV SONUCU HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Sonuçlar 15 Nisan'da ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açılacak. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak kendi sonucunuza ulaşabilirsiniz.