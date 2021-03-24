2021 Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ted Üniversitesi Mühendislik Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü tercih kod numarası 206710056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi , Vakıf , Mühendislik Programları Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik Programları Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Mühendislik Programları Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban Puanı: 477,45846

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Tavan Puan: 512,75841

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 31724

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710056

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 477,45846

Tavan Puan: 512,75841

Başarı Sıralaması: 31724

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 449,3608

Tavan Puan: 483,42019

Başarı Sıralaması: 30612

Kontenjan 2019: 25+0

Yerleşen 2019: 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 438,38945

Tavan Puan: 455,13584

Başarı Sıralaması : 30000

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 426,92413

Tavan Puan: 444,33039

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 29175

Kontenjan 2017 : 33+0

Yerleşen 2017 : 33

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.