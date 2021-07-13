2021 TENMAK 20 personel alımı | TENMAK Şoför, Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Aşçı Yardımcısı alımı başvuru şartları neler?

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bünyesine çeşitli mesleklerde personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilanda başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı bilgisine yer verildi. İşte başvurular hakkında tüm detaylar...

2021 TENMAK PERSONEL ALIMI

TENMAK bünyesine 2 aşçı yardımcısı, 10 güvenlik görevlisi, 8 temizlik görevlisi alacak. Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

TENMAK ŞOFÖR, GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ, AŞÇI YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

TENMAK ŞOFÖR, GÜVENLİK GÖREVLİSİ, TEMİZLİK GÖREVLİSİ, AŞÇI YARDIMCISI NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Daha sonra kura çekimi yapılacak.

İŞKUR İŞ ARAYAN SAYFASI

*Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Kurumumuza gönderilecektir. Bu adaylar için kura çekimi yapılmayacak.

*Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Kurumumuza gönderilecektir.

*İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

*Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.tenmak.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacak.

*Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 16 Ağustos günü saat 16.30’da Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlık binası toplantı odasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Adaylar salgın nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklar.

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