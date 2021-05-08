2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410292

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 205410292 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında İktisat Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 331,60525

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Tavan Puan: 449,73583

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 181213

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205410292

ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 331,60525

Tavan Puan: 449,73583

Başarı Sıralaması: 181213

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,67176

Tavan Puan: 378,80842

Başarı Sıralaması: 207072

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,75336

Tavan Puan: 418,49960

Başarı Sıralaması : 213000

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295,35457

Tavan Puan: 367,68675

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 177785

Kontenjan 2017 : 33+0

Yerleşen 2017 : 33

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.